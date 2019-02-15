البيضاء.. عون سلطة يُطيح بمفتش للشغل مزّور

طارق عبلا_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن عون سلطة من رتبة مقدم تابع للملحقة الادارية 61 بجميلة 7 منطقة سباتة بمدينة البيضاء، تمّكن من القاء القبض على شخص يشتبه فيه أنه انتحل صفة مفتش للشغل من خلال العمل على مباغثة ضحاياه وتمويهه لهم كونه يعمل على ضبط وتفتيش مدى التزام أرباب العمل بقوانين الشغل مع العمال.

الحادث خلق موجة استنفار قصوى بين مختلف الأجهزة الأمنية بمنطقة السالمية التي انتقلت إلى عين المكان من اجل تسليم الموقوف للتحقيق معه حول موضوع التوقيف.

تفاصيل الواقعة، كما أوردتها مصادرنا من عين المكان، تعود حين اقتحم الموقوف فُرنا تقليديا، بهندام رسمي حاملا بيده حقيبة تبين لاحقا أنها تتضمن وثائق تتعلق بأرباب العمل وعلاقتهم مع الضمان الاجتماعي، مستفسرا صاحب الفرن عن طريقته التدبيرية في التعامل مع العمال ومدى احترامه للضوابط القانونية الجاري بها العمل في الشأن، في الوقت الذي لم يفطن المشتبه به لعيون عون السلطة التي ظلت تراقبه عن بعد وتتعقب تحركاته بعد أن انثابت شكوك حول حقيقة الامر، وما أن انصرف المشتبه به إلى حال سبيله، حتى انطلق عون السلطة مسرعا نحو رب العمل من أجل الوقوف على حقيقة الموضوع، قبل ان يطلب من الموقوف هويته ومعرفة وجهته، إلا أن الأخير أطلق ساقيه للريح مجرد أن لمح تحركات عون السلطة، بعد أن رمى محفظته على قارعة الطريق، إلا أن أحنكة عون السلطة وحبه لعمله وإخلاصه له قام بمطاردته وشل حركته وربط الاتصال بالمصالح الأمنية التي انتقلت عل وجه السرعة إلى عين المكان، حيث اقتادت المشتبه به للتحقيق معه بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

هبة بريس تابعت تفاصيل هذا الموضوع وأعدت الفيديو التالي:

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