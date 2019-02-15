رجل سلطة بسطات يعطي دروسا في الانسانية ويفك العزلة عن أسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة

محمد منفلوطي_هبة بريس

في خـــــــطوة تحمل في طياتها العديد من الدلالات والعبر، من رجل سلطة وأعوانه لمسح دموع أسرة فقيرة أفرادها معاقون يعانون الويلات، فقد يقول قائل جاحد، أو متعنت جاهل، ما الغاية من طرح هذا الموضوع، مادام الامر يتعلق بما تمليه عليه مهامه الإدارية التي عُيّن من قبلها، ونحن نقول لمثل هؤلاء على مهلكم يا هؤلاء، فأساس التطرق إلى هذا الموضوع هو أن نعطي نموذجا حيّا لباقي المسؤولين لينهجوا السياسة ذاتها في الانفتاح على الفئات الهشة التي تعاني في صمت، كما ان الخطوة تأتي في إطار تحفيز هؤلاء المسؤولين الشرفاء للمضي قدما في أداء رسالتهم النبيلة خدمة للبلاد والعباد.

أصــــــــــل الحكاية هنا، تعود لأسرة فقيرة يعيش أفرادها المعاقون حالة من البؤس والشقاء، بلا معيل ولامعين سوى رب العالمين وما جادت به أيادي المحسنين من ساكنة الدوار والجيران.

بــــــــــــمبادرة شخصية من قائد قيادة اولاد سعيد دائرة سطات الذي قاد رفقة خليفته وبعض أعوانه وبدعم من بعض الجهات المحسنة، (قاد) خطوة انسانية لفك العزلة ومسح دموع الحسرة على عيون أفراد هذه الأسرة، من خلال قيامه بزيارة ميدانية إلى دوار الطواسة جماعة اخميسات الشاوية اولاد اجميل التي تبعد بحوالي 30 كيلمتر جنوب مدينة سطات، في جماعة فقيرة تتوزع غالبية ساكنتها على شكل تجمعات سكنية مهمة، مواطنوها فلاحون بسطاء لكنهم يعانون العزلة والتهميش المتمثلة في ضعف الشبكة الطرقية المعبدة، وضعف أبسط الخدمات خاصة مياه الشرب والتطبيب والنقل.

هناك انتقل المسؤول الاول عن قيادة أولاد سعيد لكسر الصمت الرهيب الذي ضرب على أفرادها، منهم من يعاني الأمراض ومنهم من يمشي منكبّا على وجهه ومنهم ما صاحب جنبات الحيطان، ومنهم من لايستطيع التحرك ، وذلك من خلال تمكينهم من العديد من الكراسي المتحركة والألبسة والأغطية والأفرشة والمواد الغذائية، ناهيك عن تكفل أحد المحسنين بأداء واجب شهري للعائلة التي تعاني أبشع الإهمال والفقر والمعاناة مع المرض والعجز وقلة ذات اليد.

نموذج لرجل سلطة، نود من خلاله ان نبعث رسائل عدة ذات طابع انساني، لعلها تكون صورة مصغرة بدلالات عميقة لكافة المسؤولين للعمل على شاكلته والتنقيب عن الحالات الانسانية التي تتطلب تدخلا ودعما حفاظا على كرامة المر وصونا لحقوقه المشروعة…لمثل هؤلاء نقف وقفة احترام وتقدير.

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