الوداد يستعيد نجميه قبل مواجهة الفتح الرباطي

هبة سبور – شفيق عنوري

ياستعاد الوداد الرياضي نجميه، صلاح الدين السعيدي، ووليام جيبور، قبل مواجهة الفتح الرباطي، الأحد المقبل، برسم الجولة ال18 من البطولة الاحترافية.

وكان السعيدي قد غاب عن مباريات الوداد الأخير بداعي الإصابة، فيما لم يشارك جيبور مع الفريق الأحمر مؤخرا، بسبب سفره إلى أمريكا لأغراض عائلية.

ويسعتد الوداد للفتح في ظل غياب قائده، إبراهيم النقاش، الذي تعرض للإيقاف بعد تلقيه بطاقة حمراء في المباراة التي جمعت “الأحمر” بأولمبيك آسفي.

يشار إلى أن الوداد يتصدر ترتيب الدوري المغربي، برصيد 33 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، حسنية أكادير صاحب ال26 نقطة.

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