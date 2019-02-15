تطوان: مديرية التعليم تستهدف 3000 تلميذ (ة) عبر برنامج “داخليتي”‎

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

أعطت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان إنطلاق برنامج “داخليتي” بالمؤسسات الثانوية للإقليم،وهو البرنامج الذي إتخذ من تحقيق الإشعاع التربوي للداخليات شعارا له برسم هذا الموسم،مستهدفا أزيد من 3000 تلميذ(ة) من بين المستفيدين من خدمات هذا المرفق الحيوي الهام.

البرنامج يتضمن مجموعة من المحاور الهادفة إلى الإرتقاء بالداخليات وتجويد خدماتها من خلال تأهيل بنيتها وتجديد تجهيزاتها من جهة،إضافة إلى تنشيط الحياة المدرسية بها وذلك بتنظيم مجموعة من الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية الهادفة،ناهيك عن إيلاء عناية خاصة لتتبع التحصيل الدراسي لتلاميذ الداخليات وتمكينهم من حصص الدعم التربوي المجاني.

وكان لتلاميذ المرفق الداخلي بثانوية “بن الياسمين” جماعة السوق القديم موعد يوم أمس الخميس 14 فبراير 2019 مع فعاليات البرنامج،حيث إستفاد أزيد من 96 تلميذ(ة) من أنشطة رياضية وإبداعية مكنتهم من تفحير طاقاتهم والتعبير عن ميولاتهم أمام حضور لافت لمجموعة من المسؤولين المحليين والإقليميين.

فقط تبقى الإشارة أن جماعة “السوق القديم” ضواحي تطوان شهدت منذ أسبوعين الإنطلاقة الرسمية ل”قافلة العلوم والتقنيات 2019″ بمبادرة من المديرية الإقليمية للتربية والتعليم .

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