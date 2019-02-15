إحباط تهريب كمية من المخدرات ومبالغ مالية مهمة بمعبر باب سبتة

هبة بريس

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، أمس الخميس، من إحباط تهريب كمية مهمة من المخدرات ومبالغ مالية بالعملة الصعبة خلال ثلاث عمليات متفرقة.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الجمارك قامت في عملية أولى بحجز 2,2 كلغ من مخدر الشيرا مدسوسة بعناية في مخابئ معدة على مستوى هيكل دراجة نارية، يقودها مواطن مغربي كان في طريقه لدخول مدينة سبتة المحتلة.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الجمارك أحبطت، في عملية ثانية صباح اليوم ذاته، تهريب 8,5 كلغ من مخدر الشيرا، كان أحد العابرين يخفيها في تجاويف معدة بهيكل دراجته النارية المرقمة بالمغرب.

وأبرز المصدر نفسه أنه تمت إحالة المعنيين بالأمر على الفرقة الولاية للشرطة القضائية بتطوان لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وفي عملية ثالثة، ضبطت عناصر الجمارك مساء أمس الخميس 58 ألفا و 600 أورو كان أحد المغاربة المقيمين بالخارج يخفيها أسفل ملابسه الداخلية، في محاولة منه لتهريبها خارج التراب الوطني دون الحصول على تصريح من المؤسسات المالية المختصة، وقد تم إخضاع المعني بالأمر للإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا المجال.

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