المولودية الوجدية تعود للاستقبال بالملعب الشرفي في حلته الجديدة‎

هبة بريس : وجدة

في إطار النهوض بالشأن الرياضي بمدينة وجدة، ودعم الفريق المحلي لكرة القدم لتحقيق أفضل النتائج، ترأس والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد يوم الأربعاء 13 فبراير 2019 بالملعب الشرفي بوجدة، اجتماعا للجنة قيادة مشروع تأهيل الملعب الشرفي بحضور المصالح الأمنية، وممثلي كل من نادي المولودية الوجدية لكرة القدم والمديرية الجهوية للشباب والرياضة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومكاتب الدراسات والمهندسين والمقاولين الساهرين على إنجاز المشروع، بالإضافة إلى المصالح التقنية للولاية.

وحسب بلاغ توصل موقع هبة بريس بنسخة منه ،فقد قام الوالي رفقة أعضاء لجنة القيادة بزيارة لمختلف مرافق المركب الرياضي للوقوف على مستوى تقدم أشغال تهيئته التي أعطيت انطلاقتها شهر أكتوبر الماضي، حيث تمت معاينة أرضية الملعب المعشوشبة طبيعيا، التي أصبحت جاهزة لاحتضان المباريات، كما عاين الحاضرون نهاية الأشغال المرتبطة بإنارة الملعب ومستودعات الملابس، وتقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة مرافق الملعب والمنصة الشرفية والأماكن المخصصة للصحافة والتي أشرفت على مراحلها النهائية، كما تتواصل عملية وضع الكراسي في المدرجات العلوية حيث سيصل عدد الكراسي المثبتة في اليومين القادمين حوالي 7000 كرسي.

بعد ذلك، تم الاستماع الى الشروحات التي قدمت في شأن مستوى تقدم الأشغال من طرف كافة المتدخلين، حيث أفاد ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المختبر الرياضي المغربي المختص قد عاين أرضية الملعب وقدم شهادة في الموضوع، تبين أن الملعب يستجيب تقنيا لدفتر التحملات الخاصة والمواصفات التقنية والمهنية المعمول بها، كما التزم المقاول نائل صفقة الأشغال بالعمل على إنهاء المرحلة الأولى من الأشغال بما فيها تنظيف الورش خلال اليومين القادمين، علما أن عملية تجهيز جميع المرافق والمنشآت ستتم نهاية الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، أبدت السلطة الولائية والسلطات الأمنية ارتياحها على ما تم إنجازه من أشغال في هذا الظرف الوجيز والذي سيمكن فريق مولودية وجدة لكرة القدم من إجراء مقابلاته في ظروف ملائمة، كما أشاد مدرب الفريق والمدير الفني وبعض أعضاء مكتب مولودية وجدة خلال زيارتهم للملعب في نفس اليوم بالمجهودات التي قام بها مختلف المتدخلين من أجل الإسراع في إنجاز هذا المشروع والذي يعد مفخرة للفريق، معربين عن تنظيم زيارة ميدانية للاعبين وللمنابر الصحفية لمرافق الملعب في بداية الأسبوع المقبل لإطلاعهم على الحلة الجديدة للملعب.

وبهذا تكون السلطات المختصة قد أوفت بالتزاماتها تجاه الجماهير الرياضية الوجدية من خلال استكمال الأشطر الضرورية من الأشغال ليكون الملعب جاهزا لاحتضان مباريات فريق المولودية الوجدية خلال مباريات الإياب للبطولة الاحترافية، علما أن العمل سيتواصل بالنسبة للأشطر الأخرى خلال هذا الموسم، وذلك لضمان ظهور الملعب بالشكل المناسب الذي يساعد نادي المولودية على تحقيق أفضل النتائج والجمهور الوجدي بالاستمتاع بالمباريات داخل ملعبه في أحسن الظروف.

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