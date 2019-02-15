محكمة نمساوية تلغي قرارا حكوميا بإغلاق ستة مساجد

هبة بريس - وكالات

قضت محكمة نمساوية بإلغاء قرار إغلاق ستة مساجد، اتخذته الحكومة اليمينية المتطرفة، برئاسة سيباستيان كورتز، العام الماضي.

وأفاد بيان صادر عن جمعية مدنية إسلامية في النمسا، اليوم الجمعة، بأن المحكمة الإدارية لمنطقة فيينا، ألغت قرار دائرة الشؤون الدينية التابعة لرئاسة الوزراء بإغلاق ستة مساجد تابعة للجالية العربية.

وذكرت صحيفة “كورير” النمساوية أن المحكمة أشارت في قرارها إلى أن دائرة الشؤون الدينية لم تعط للجالية الإسلامية العربية الوقت الكافي لاستكمال النواقص، ولذلك فإن قرار الإغلاق مناف للقوانين.

وحسب البيان، قال رئيس الجمعية أوميد فورال، إن المحاكم لعبت دورا مهما للتصحيح في فترة باتت الشعبوية مسيطرة في البلاد، مشيرا إلى أن قرار المحكمة أفشل محاولات الحكومة إغلاق المساجد في البلاد.

وقررت الحكومة النمساوية التي يترأسها كورتز، خلال شهر رمضان الماضي، إغلاق ستة مساجد للجالية العربية، بذريعة “محاربة الإسلام السياسي”.

بدورها، طعنت الجالية العربية في قرار دائرة الشوؤن الدينية، حيث قرر القضاء النمساوي وقف تنفيذ القرار، وإبقاء المساجد المذكورة مفتوحة لغاية انتهاء المسار القانوني.

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