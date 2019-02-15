فاس : إيقاف شقيقين ووالدتهما يشتبه تورطهما في قضية الحيازة والاتجار في المخدرات‎

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أول أمس الأربعاء 13 فبراير الجاري، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر على التوالي 28 و 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وقد تم توقيف المشتبه فيهما على مستوى طريق إيموزار أثناء وصولهما على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة و برفقتهما والدتهما و ابن أحد المشتبه فيهما البالغ من العمر ثلاث (03) سنوات، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزتهما على واحد و عشرون (21) كيلوغرام و 500 غرام من مخدر الشيرا عبارة عن صفائح و سبعة (07) غرام من المخدرات الصلبة، والصورة خير دليل.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كل من له علاقة بهذه الأفعال الإجرامية، و تقديم والدتهما في حالة سراح.

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