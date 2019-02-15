أكادير : أي دور للوالي حجي فيما يقع بين أغلبية “البيجيدي” ؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد المواجهات الكلامية والبلاغات المضادة ، بين ثلث الاعضاء ” الغاضبين ” على عمدة مدينة اكادير ” المالوكي” ، وتصريحات هذا الاخير ، بخصوص أن نائبه في التعمير “الشفدي” الذي سحب منه تفويض تدبير القطاع ، والاشارة أن هذا الاخير كان يوقع خارج الاختصاصات الموكولة إليه، وأن لجنة التفتيش تابعة لوزارة الداخلية وقفت على هذه الخروقات وضمنتها لتقريرها.

تصريحات المالوكي ال ” خطيرة” والمتعلقة بممارسة أحد اعضاء المجلس لاختصاصات خارج القانون، تساءل السلطات المحلية وعدم تطبيقها للمادة 64 من التنظيم الجماعي، الذي يتحدث عن اتخاذ اجراءات تصل إلى حد طلب عزل من عضوية المجلس.

ونصت المادة 64 على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

وأضاف المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”، مؤكدا أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة،وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب،ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.

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