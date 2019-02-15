ست نقابات جزائرية تستعد للإضراب والاعتصام

هبة بريس - وكالات

تعتزم ست نقابات جزائرية مستقلة للإضراب والاعتصام أمام مقرات مديريات التربية في المحافظات، احتجاجا على تجاهل وزارة التربية مطالبهم التي تم رفعها للجهات المعنية في وقت سابق.

وقرر تكتل نقابات قطاع التربية الدخول في إضراب وطني يومي 26 و27 فبراير الجاري، متبوعا باعتصامات جهوية في 4 ولايات أمام مقرات مديريات التربية.

وأفاد بيان تكتل النقابات بأنه “ستنظم في الـ27 من الشهر الجاري وقفات احتجاجية في ولايات باتنة، والأغواط، وغليزان، والبليدة صباحا للمناداة بتحقيق المطالب المرفوعة”.

وقال صادق دزيري رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين في تصريحات سابقة لـ”tsa عربي” إن التكتل المستقل لم يجد حلا آخر سوى الإضراب بعد رفض الاستجابة لمطالبه المرفوعة.

وحمّل المتحدث حكومة أحمد أويحيى مسؤولية الملفات العالقة، وقال: “الانشغالات التي ترفعها نقابات التربية تحتاج إلى تدخل الحكومة، على غرار تراجع القدرة الشرائية، والقانون الأساسي والأسلاك المشتركة بالإضافة إلى منح الجنوب”.

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