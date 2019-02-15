مجلس المنافسة يرفض تسقيف أسعار المحروقات ويحرج الداودي

هبة بريس – الرباط

أحرج مجلس المنافسة، لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بشأن موضوع تسقيف أسعار المحروقات بالمغرب بعدما أدلى اليوم برأيه الاستشاري و الغير ملزم للحكومة.

وكشف مجلس المنافسة خلال ندوة صحفية عقدها صبيحة اليوم بمدينة الرباط، بأن طلب الحكومة المتعلق بمشروع تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة تم رفضه، بعد تحليل عميق وبحث مفصل لشروط مشروعية تسقيف الأسعار وهوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة.

واعتبر المجلس الذي يرأسه ادريس الكراوي، على أن طلب رأي الحكومة لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة الواردة في المادة 4 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والتي تشترط اتخاد تدابير مؤقتة تهدف الى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الاسعار إذا تحقق شرطان مجتمعان وهما حصول ارتفاع أو انخفاض كبير في الأسعار وتبريره بظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني.

وكان لحسن الداودي قد كشف خلال برنامج حواري على أمواج الإذاعة الوطنية، على أن الحكومة ستحاول الحصول على رأي مجلس المنافسة المحدث فيما يخص موضوع تسقيف الأسعار، غير أن رأي الأخير يظل استشاريا فقط وغير ملزم للحكومة على حد تعبيره.

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