صورة تشعل “الفيسبوك” .. الملك يقدم سلهامه لملكة اسبانيا بسبب “البرد”

هبة بريس - الرباط

منح الملك محمد السادس، مساء أول أمس الأربعاء، سلهامه، للملكة “ضونيا” ليتيثيا، بسبب البرد.

الملك، أقدم على اهداء سلهامه لملكه اسبانيا، خلال حضور هذه الاخيرة رفقة الملك ضون فيليبي السادس، لمأدبة العشاء التي أقيمت على شرفهما بالقصر الملكي بمدينة الرباط.

وارتدت ملكة اسبانيا، خلال المناسبة، فستانا أبيضا، غير أنها أحست بالبرد، ما دفع بعاهل البلاد الى اعطائها سلهامه.

هذا ولقي الموقف الملكي، اشادة واسعة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا على أنه يعبر عن تربية ورقي وخلق الملك.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8