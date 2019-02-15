الأمم المتحدة تنتقد قيودا فرضتها فرنسا على”حق” السترات الصفراء في التظاهر

هبة بريس - وكالات

انتقد خبراء لدى الأمم المتحدة الإجراءات التقييدية التي يتخذها البرلمان والحكومة الفرنسية التي تعارض الحق في التظاهر، في ظل اندلاع احتجاجات أسبوعية للسترات الصفراء.

وذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن صور المتظاهرين المصابين في اشتباكات مع الشرطة باتت تلقي صدى كبيرا في الخارج، إذ أن خبراء في المجال الحقوقي لدى الأمم المتحدة انتقدوا موقف السلطات الفرنسية تجاه السترات الصفراء.

وحسب بيان نشر أمس، فقد أوضح الخبراء أن حق التظاهر في فرنسا بات مقيدا بشكل غير مناسب خلال الاحتجاجات الأخيرة للسترات الصفراء، موضحين أنه منذ بداية حركة الاحتجاجات في نوفمبر 2018، فقد تلقت المنظمة تقارير خطيرة عن الاستخدام المفرط للقوة.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 1700 متظاهر أصيبوا في أحداث تظاهرات حول البلاد، منتقدا أنواع الأسلحة المستخدمة من الشرطة الفرنسية.

وعبر الخبراء عن قلقهم تجاه قانون مناهضة المخربين الذي مرره البرلمان الفرنسي، داعيين فرنسا لمراجعة سياستها بشكل يصون النظام العام مع حماية ممارسة الحريات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0