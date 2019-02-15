سلا… تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية

نُشر بتاريخ :  2019-02-15 - 09:33
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هبة بريس

تمكنت الضابطة القضائية للدرك الملكي بمنطقة العيايدة، من تفكيك أخطر شبكة إجرامية، كان البحث جاريا عنها منذ عدة شهور، وأحالت أفرادها، والمتواطئين معهم، على السلطات القضائية المختصة.

ويتعلق الأمر، بشبكة مختصة في سرقة الأسلاك النحاسية، وغيرها، من ممتلكات الدولة والخواص، والتي كانت تستولي عليها تحت جنح الظلام من شركات وإدارات، قبل أن تعيد بيعها لأصحاب محلات شراء الخردة بالتقسيط.

وأسفرت الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية للدرك الملكي، عن توقيف أربعة أشخاص، من المتورطين في العصابة، بالإضافة إلى التجار الذين يشترون هذه المسروقات رغم علمهم بها، إضافة إلى كل من ثبت تورطه من قريب أو بعيد.

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