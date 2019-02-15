المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ينهي معسكره التدريبي

هبة سبور – شفيق عنوري

أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، والذي يقوده الإطار الوطني جمال السلامي، اليوم الخميس، معسكره التدريبي بمركز الجيش الملكي.

ويستعد أبناء جمال السلامي، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للفئة السنية المذكورة، والمقررة بتنزانيا شهر ماي المقبل.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي، في الدوري الدولي المقرر إقامته بتركيا، حيث سيواجه كلا من بلاروسيا وأوغندا والكاميرون.

وسيبرمج السلامي، معسكرا آخر للمنتخب الوطني في وقت سابق، يشهد تواجد اللاعبين المحترفين، بعد أن غابوا عن آخر تربصين للأشبال.

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