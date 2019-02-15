إصابة في حادث هجوم بماء النار بمحطة مترو في باريس

هبة بريس - وكالات

أفاد موقع France Info بأن شخصا أصيب إصابة خطيرة نتيجة تعرضه لهجوم بماء النار على يد مجهول في مترو أنفاق العاصمة الفرنسية صباح اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع حوالي الساعة السابعة صباحا بين محطتي “غار دي ليون” و”الباستيل” على الخط رقم 1 لمترو الأنفاق، وسبقته مشادة كلامية بين شخصين، حسب المعلومات الأولية.

وتمكن المهاجم من الفرار عند محطة “غار دي ليون”، فيما بدأت الشرطة بعملية البحث عن الجاني، إضافة إلى التحقيق في ملابسات الحادث.

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