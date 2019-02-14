الفنان المغربي محمد الخياري يفقد والدته

نُشر بتاريخ :  2019-02-14 - 22:16
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هبة بريس ـ الرباط

انتقلت الى دار البقاء مساء يومه الخميس، والدة الفنان المغربي محمد الخياري، بعد صراع طويل مع المرض الخبيث.

ونشر الخياري على حسابه الفياسبوكي، خبر وفاة والدته بصورة له رفقتها، طالبا من متتبعيه على مواقع التواصل، الدعاء للفقيدة.

وردت الفنانة لطيفة أحرار على حسابها الفايسبوكي “صديقي الفنان محمد الخياري، فقد والدته قبل قليل ، الله يرحمك أخالتي، أقدم التعازي الصادقة الى جميع أفراد العائلة”.

وكان الفنان الكوميدي قد طلب من جمهوره، ومتتبعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، الدعاء لوالدته، التي تعاني مرض السرطان.

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