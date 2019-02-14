نزار بركة : الحكومة ساهمت في تعذية البطالة وتوسيع الفوارق الاجتماعية

هبة بريس ـ الرباط

دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران خلال استضافته من طرف مؤسسة الفقيه التطواني بقاعة باحنيني بالرباط، مساء اليوم الخميس إلى ضرورة الانسجام في مواقفه.

وقال نزار بركة “إن السؤال الكبير الذي يجب أن نطرحه هو كيف نعيد الثقة للمواطن، ونعيد الاعتبار للعمل السياسي”، مضيفا أن الأمر يتطلب تجانسا في المواقف”، في إشارة إلى تصريحات سابقة لعبد الإله بنكيران أعلن فيها رفضه لمعاشات الوزراء.

وحمل البركة الأوضاع في المغرب الى حكومة العثماني مشيرا إلى أن السياسة التي تنهجها زادت من تغذية البطالة وساهمت في توسيع الفوارق الاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية وزيادة خوف الطبقات المتوسطة والبسيطة من الانحدار والإقصاء الاجتماعي .

وفيما يخص الجو السائد وسط الحكومة، اعتبر البركة أن مكونات الأغلبية الحكومية تُضيع الوقت في حملات انتخابية سابقة لأوانها، معطلين بذلك مصالح المواطنين ومشاريع الإصلاح”.

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