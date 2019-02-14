برلمانيات مغربيات في زيارة الى برلمان الباسك بإسبانيا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

انهى وفد برلماني نسائي عن مجلس النواب زيارته إلى برلمان الباسك وبرلمان جهة كانتابريا في إسبانيا يوم أمس الاربعاء 13 فبراير الجاري.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين مجلس النواب والبرلمانات الجهوية الإسبانية، وتمتين أواصر التعاون البرلماني بين المملكة المغربية ومنطقة الباسك وجهة كانتابريا اللتين تقطنهما جالية مغربية مهمة.

وضم الوفد البرلماني النسائي كل من البرلمانية زيدان نعيمة عن حزب الاحرار و ناعمة بهيش، عن فريق العدالة والتنمية، وعائشة فرح، عن فريق الأصالة والمعاصرة، والاستقلالية زينب قيوح،و ليلى أحكيم، عن الفريق الحركي، والاتحادية ابتسام مراس، وسعاد الزيدي، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.

وعقد الوفد البرلماني النسائي المغربي في اليوم الأول الثلاثاء الماضي في زيارته لجهة الباسك الإسبانية، مجموعة من اللقاءات ، بإقليم فيتوريا مركز الجهة، مع عدد من المسؤولين الباسك من بينهم رئيسة البرلمان الباسكي السيدة BAKARTXO TEJERIA ، حيث تم التوقيع في الدفتر الذهبي للبرلمان الجهوي من طرف النائبات البرلمانيات ، كما عقد الوفد اجتماعا مع لجنة الخارجية بذات البرلمان، ومع الكاتبة العامة للحكومة الجهوية الباسكية وعمدة فيتوريا.

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