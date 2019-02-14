توقيف شخص انتحل صفة موظف ب”cnss” للنصب على صاحب فرن شعبي

طارق عبلا – الدار البيضاء

شهدت منطقة اسباتة التابعة لعمالة ابن مسيك، اليوم الخميس، واقعة اعتقال شخص متلبس بمحاولة النصب على صاحب فرن شعبي.

تفاصيل الواقعة، حسب شهود عيان، تعود الى حلول المعني بالأمر بفرن شعبي بحي جميلة منطقة اسباتة، واستفسار صاحبه حول عدد من المعلومات المتعلقة بتسجيل وأداء المستحقات المالية الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمستخدمين.

وأضاف ذات الشهود، أن المعني بالأمر، طالب صاحب الفرن بمنحه مبلغ مالي معين، ما أثار شكوك هذا الأخير، قبل أن تحل مصالح الأمن وتعتقل الخص المذكور.

هذا وتم نقل المعني بالامر الى مقر المنطقة الأمنية 17 باسباته للتحقيق معه، قبل تقديمه للعدالة.