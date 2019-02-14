سطات..شاحنة تقتل تلميذة بجماعة أولاد الصغير

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر عليمة أن تلميذة تتابع دراستها الاعدادية باولاد الصغير بسطات لقيت مصرعها اليوم الخميس في حادثة سير مروعة شهدتها الطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات والبروج.

وأضافت ذات المصادر أن شاحنة محملة بقنينات الغاز كانت في طريقها نحو مدينة البروج، صدمت تلميذة بالقرب من مؤسستها الثانوية الإعدادية أولاد الصغير، بعد تعرضها لإصابات بليغة على مستوى الرأس.

الحادث المروري المأساوي الذي خلف موجة استياء وتذمر كبيرين خيما على الاسرة التعليمية بالمنطقة ناهيك عن ما خلفه من حزن عميق داخل اسرة الضحية، مما استدعى فتح تحقيق فوري من قبل عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز كيسر التابع لسرية الدرك الملكي بسطات، فيما تم نقل جثة الهالكة المزدادة في 2001 الى مستودع الجثث بمستشفى سطا حيث من المرجح ان يتم عرض جثتها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

حادث اليوم ينضاف الى حوادث سير مماثلة يتعرض لها مواطنون ابرياء بمختلف الطرق الاقليمية بسطات، مما يستدعي وضع نقاط مراقبة صارمة من قبل العناصر الامنية حفاظا على سلامة ارواح المواطنين.

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