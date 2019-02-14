الرباح ردا على بنكيران ..ما يهم هو الإنجاز وليس “شكون كيسلك وشكون مكيسلكش”

هبة بريس ـ الرباط

رد عبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب “العدالة والتنمية” والتي هاجم فيها عدد من قيادات حزبه، كلحسن الداودي والرباح نفسه.

الرباح الذي قال عنه بنكيران انه “كان كيسلك ومزال غير كيسل”، قال “بنكيران دائما يعبر عن رأيه في الأشخاص، وليس المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة”، مضيفا ” ما يهم المغاربة هو الإنجاز، وليس شكون كيسلك وشكون مكيسلكش وشكون سلك من قبل وشكون سلك من بعد”.

وتابع المتحدث نفسه في حديث “جريدة الأحداث” ثيارنا بني وحنا كنسلكو في بلادنا، بمعنى التوافق، وكيفاش نراع مواقع الأشخاص دون أن تخلى عن مبادئنا، راحنا دوزنا مراحل”.

وأردف الرباح ” ما يهم المغاربة بالدرجة الأولى هل الرباح ينجز، هل الداودي ينجز، هل العثماني ينجز، وهل الحكومة تنجز، وأنا لا يمكن أن أدخل في جدال للرد على بنكيران”.

الى ذلك يعرف ان عزيز رباح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية سبق وقال “لا أحد بإمكانه أن يوقف بن كيران عن الكلام والعمل السياسي والإصلاحي ودوره الوطني، لا أنا ولا غيري، ولا قوة يمكنها إيقافه“، مشيرا إلى أن مكانة هذا الأخير “كبيرة جدا”.

وأضاف الرباح في حوار سابق له أن ” بن كيران ليس له دور فقط في الحزب، بل له دور كبير في مسار المنظومة الإصلاحية التي بدأناها، وهو من مؤسسي الحركة الإسلامية والعمل السياسي”، مشيرا إلى أن “الزعماء يبقون حتى آخر يوم من حياتهم بل وحتى بعد وفاتهم لأنهم يصبحون مرجعية في الحياة السياسية والإصلاحية“.

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