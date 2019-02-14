زيان لهبة بريس : احتفلوا بعيد الحب قبل أن تحتفلوا بعيد الحرب

يعرف الـ 14 فبراير من كل سنة على أنه ”عيد للحب“ أو ما يسمى ب ”السانفالونتان“، حيث يفضل البعض الاحتفال به بينما يعتبره البعض الآخر ثقافة غربية دخيلة على المجتمع العربي والمغربي بالخصوص.

ويصادف هذا اليوم تاريخ ميلاد شخصية مثيرة للجدل، ويتعلق الأمر هنا بنقيب المحاميين السابق محمد زيان.

مصادر خاصة كشفت على أن مكتب المحامي والأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، بمدينة الرباط، تحول إلى مكتب تملأه بالونات حمراء على شكل قلوب، احتفالا بعيد ميلاد الرجل الذي أكمل اليوم 76 سنة على ميلاده.

وفي اتصال هاتفي مع المحامي محمد زيان، قال بأنه من صدف الإنسانية أن جادت به في هذا اليوم الذي يعبر عن الحب والسلام.

وعن نصحيته للشباب ممن يرغبون بالاحتفال بهذا اليوم قال النقيب محمد زيان :”احتفلوا بعيد الحب قبل أن تحتفلوا بعيد الحرب“.