المديرية العامة للأمن الوطني تنفتح على ”تويتر“

هبة بريس- الرباط

أثارت صفحة موثقة على موقع التواصل الإجتماعي ”تويتر“ تحمل الإسم المختصر للمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN maroc)، انتباه عدد من المتتبعين بالموقع المذكور، ما يرجح تبعتها رسميا لمديرية. الحموشي خصوصاً بعد حصولها على العلامة الزرقاء التي تتطلب وثائق رسمية من أجل تفعيلها.

وكان بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، قد سبق وأن تحدث حول موضوع انتفتاح الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فايسبوك وتويتر، خلال استضافته ببرنامج ”حديث مع الصحافة“ للزميل عبد الله ترابي.

وكشف حينها بوبكر سبيك على أن بعض الصفحات بموقع التواصل الإجتماعي، لا تعود ملكيتها للمديرية العامة للأمن الوطني، وأن الأخيرة لا يمكن متابعة أصحابها مادامت أنها تهتم بأخبار المديرية العامة للأمن الوطني وتسلط الضوء على أعمالها وأعمال الأمن الوطني ببلادنا.

ولم يخفي بوبكر سبيك خلال ذات الحوار عن نية المديرية العامة للأمن الوطني في الانفتاح عن مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء صفحات رسمية خاصة بها لتنوير الرأي العام الوطني حول مختلف الأحداث التي تعرفها بلادنا.

هذا وفاقا عدد إعجابات الصفحة 1000 معجب، في حين لم ترد أي تغريدة في محتواها الداخلي.

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