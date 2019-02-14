“لبنى أبيضار حفيدة صدام حسين” .. “الجزيرة” تقع في الخطأ والنشطاء يسخرون

هبة بريس - الرباط

وقعت قناة “الجزيرة” القطرية، في خطأ فادح، بعد نشرها لصورة الممثلة المغربية المثيرة للجدل، لبنى أبيضار، على أساس “حفيدة الرئيس الراحل صدام حسين”.

ورافقت القناة صورة لبنى أبيضار، التي نشرتها بصفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، ببروفايل عن حفيدة صدام حسين “حرير حسين” وقصتها “المؤلمة”.

وفي هذا الصدد، علق أحد النشطاء قائلا:”هادي لبنى ابيضار ماخلات ما درات باش تشهر، فالاخير الجزيرة قامت بذلك عن غير قصد”

وتابع اخر قائلا:”هاذا عار هاذا عار ابيضار في خطار.. لن نسلكم اختنا”

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