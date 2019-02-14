الأحزاب .. دوخة وجمود وبلوغ لمرحلة الشيخوخة

عبد الله عياش ـ هبة بريس

البؤس السياسي الكبير لا يمكن ان يتحقق دون ان يكون للأحزاب السياسية يد فيه ، فهي التي تختار له التبويب و علامات التشوير وترسم له الطريق السيء ..طبعا ليس الامر اختياريا ولكن لأن هذه الاحزاب تشتغل بمنطق ضرورة العودة الى الاختيارات الفوقية .

الاحزاب وانتظارات الشعب لا يمكن ان تجتمع على كلمة واحدة ..ليس لأن الامر مستحيلا ولكن لأن شعارات الاحزاب تنبثق من موقعها الضعيف بينما اختيارات الشعب تأتي منسجمة مع قوته كرقم كبير ومؤثر في عملية التغيير .

من ابرز المواويل والاناشيد التي ترددها الاحزاب لاستقطاب الجماهير، كدبة الدفاع عن الفقراء ، وهذا يبدو صعب التحقيق في ظل توالي الحكومات المشكلة من الاحزاب بينما الفقر يزداد تدفقا وانتشارا ، ولأن هذه الحصيلة مخيبة تماما للأجيال فطريقة التعامل مع الفقر نفسه تبدو مغلوطة على اعتبار ان من أراد أن يدافع عن حقوق الفقراء فليتوجه إلى من أكل أرزاقهم، واستنزف ثرواتهم وسيّر امورهم بالغضلة والقمع .

انتظارات المواطن كثيرة وعديدة ، بينما المشهد السياسي يراكم التمييع والتبخيس والتدجين والحصيلة هاته لن تخدم المواطن المغربي في شيء بقدر ما تخدم الاحزاب التي فطنت الى ان تواجدها ككل له علاقة وطيدة بـ ” الاصوات ” فاصبح هاجسها “انتخابي ” يسكن عقلية القائد كما القواعد دون التفكير في الانطلاق من توفير برامج واقعية او ابتكار الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة

ومن الغير المعقول ان ينتظر الشعب المغربي اصلاحات من الاحزاب ، هذه الاخيرة التي تتعامل بمنطق تكريس الريع وهندسة الخريطة السياسية وفق مصالح ذاتية …انها سياسة البؤس التي تفرز البؤس المجتمعي القاتل .

ومن غير المعقول ايضا ان تكون لنا احلام وانتظارات في ظل وجود احزاب لها طموحات انتهازية وليس لها من وسائل للتجاوب مع رغبات المواطنين بل الاكثر من ذلك تجدها تتنصل من الوعود التي تقدمها في حملاتها الانتخابية وهو ما يعني ان الأحزاب السياسية المغربية تعمد ـ عنوة ـ الى بيع الاوهام جريا وراء الكراسي والهدايا والامتيازات

ويصبح مستحيلا ايضا ان نطمح الى الاحسن مع بروز قيادات حزبية لا نشم في مسيرتها السياسية أي ملامح قد تدل على رغبتها في التغيير ناهيك على ان هذه القيادات يكتشف يوما بعد يوم انها بارعة في تكريس الأنانية والوصولية، والدفاع عن المصالح الضيقة .

واذا كان بنكيران قد صرح يوما انه يمكن لأي كان ان يصبح رئيسا للحكومة وهو نائم في منزله فهذا يعني ان بلوغ الاهداف لا علاقة له بالكفاءات والقدرات الحقيقية مما يعني اننا امام بؤس سياسي فضيع الخاسر الاكبر فيه هو المواطن الضعيف الى جانب الديمقراطية

ويطرح السؤال ..كيف للمواطن المغربي ان ينتظر الاحسن في وقت اصبح فيه السياسي عنوان للانتهازية والازدواجية في الخطابات ولعل اخر التطورات مع بنكيران تكشف مدى استصغار العقل المغربي وتحقيره سياسيا والقذف بالمؤسسات الدستورية الدستورية التي تناط بها المهام التشريعية و التنفيذية

كيف لنا ان نتفاءل والقاموس الللغوي السياسي مملوء بلغة النعوت والاستعارات التحقيرية والقذفية وهي ألفاظ مخلة بأبسط قواعد الحوار سواء من قبل أعضاء في الحكومة أو أعضاء في البرلمان بغرفتيه

كيف لنا ان نطمح للأحسن واصحاب المال والنفوذ اصبح صوتهم مسموع والاسماء التي كان ينتظر منها تكريس الديمقراطية اصبحوا بوقا للدعاية الزائفة للتأثير على الرأي العام

كيف لنا ان نطمئن لمستقبل اولادنا والحال يقول ان البلاد تعاني انتشار الفقر والبطالة والأمية والتفاوت العميق بين فئة قليلة ميسورة وفئات عريضة محرومة من وسائل العيش الكريم، فضلا عن التفاوت بين الجهات، وما تعرفه بعض المناطق من تهميش وحرمان من التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية، وترجيح المقاربة الأمنية في مواجهة الحركات الاحتجاجية على الحوار، والتضييق على الحريات، وغير ذلك من الظواهر والحالات المثيرة للتذمر والاستياء في الأوساط الشعبية.

لايمكن اطلاقا ان نكون بخير لأن الحقيقة تقول اننا استأجرنا ” الكلاخ ” كي ينوب عنا ..لا يمكن ان نتمنى مستقبلا زاهرا فقط لأن الحوض الذي يمكن ان نشرب منه جميعا وضع عنه السياج وقالوا لنا …نحن ومن بعدنا الطوفان…لا يمكن ان نسعد حاضرا ومستقبلا لأن الشعب يريد الكثير والحكومة تستنجد بالعويل السياسي …ذبذبات البؤس قوية وهدير الفشل يرعب الفرائص والاجزاب تصدر بلاغاتها السياسية كأنها تقدم لنا العزاء

ختاما سنقول كما يقول الكل .. لا يمكن أن نترك مستقبل المغرب مرتهنًا لمزاجية ساسته ولرعونة قراراتهم، التي أضاعت على هذا البلد فرصًا عديدة لبناء دولة القانون والمؤسسات بدل دولة الأشخاص ..ولكن كيف ؟ وماهي الأدوات ..؟ الله غالب !!!

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