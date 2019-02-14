رفاق بنعبدالله يتجهون لقطف منصب مندوب الصحة بسيدي سليمان

هبة بريس- الرباط

علمت جريدة “هبة بريس” من مصادر موثوقة أن “نادية التهامي” عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية، ومستشارة رئيس الجهة والمسؤولة بجانب الوزير الدكالي عن جهة سلا الرباط بحزب التقدم و الاشتراكية، باتت تدفع بقوة بملف الدكتور (د ش) للفوز بمنصب مندوب وزارة الصحة بسيدي سليمان، بعدما كثرت الاتصالات بينهما عقب وضع هذا الأخير لملف ترشيحه.

و علمت الجريدة أن الدكتور (د ش) أصبح في الأسابيع الأخيرة يغازل المنتمين لحزب التقدم والاشتراكية، وخصوصا العضو الجماعي عن دار بلعامري(الدياني) ويعد بتقديم خدمات جليلة لرفاق الدكالي، وجاء هذا التغير المفاجئ في التوجه السياسي لمدير المستشفى بعد أن دفع حزب الpjd بمرشحه المقتصد بمندوبية سيدي قاسم، ضاربا عرض الحائط بالوعود التي سبق و أن أعطاها ل ( د ش) الذي كان لا يخفي تعاطفه مع الpjd، ليقرر هذا الأخير قلب انتمائه لحزب الكتاب.

ومنذ تردده الدائم على قياديين بحزب التقدم و الاشتراكية، ظل الدكتور ( د ش) يردد وسط مقربيه أن منصب المندوب الإقليمي بات محسوما لصالحه، خاصة بعد التطمينات المتتالية التي تصله من طرف قياديين وازنين من طرف حزب التقدم و الاشتراكية.

هذا، وفي سياق “تهافت” كبير على المناصب، لا تزال الشغيلة الصحية تعاني الأمرين من سوء تدبير المستشفى الإقليمي، ومن اللامبالاة التي يتم التعامل بها مع المستخدمين و المواطنين الذين يترددون على هذا المرفق العمومي، فيما تعرف ظاهرة الرشوى بالمستشفى خصوصا في في قسم الولادة، استفحالا كبيرا جدا وصل إلى درجة المعلوم به من الضرورة.

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