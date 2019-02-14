أردوغان: الضبابية تخيم على الانسحاب الأميركي من سوريا

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن اليوم الخميس في سوتشي إن الضبابية لا تزال تخيم على انسحاب القوات الأميركية من سوريا.

وذكر أردوغان في منتجع سوتشي الروسي أن تركيا تريد أن تتحرك بالتنسيق مع موسكو فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة في شمال سوريا.

وأضاف أن وحدة أراضي سوريا لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم إخراج وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة.

وجاء حديث أردوغان خلال وجوده في مدينة سوتشي الروسية لحضور القمة الثلاثية الرابعة بين تركيا وإيران وروسيا، لبحث مستجدات القضية السورية وموضوعات مصيرية مختلف عليها بين الأطراف.

ومن أبرز القضيا التي سيتم بحثها على مائدة القمة، العنف المتصاعد في إدلب وانسحاب القوات الأميركية وتشكيل لجنة صياغة الدستور.

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