حجز وإتلاف حوالي 325 طنا من البضائع الفاسدة بجهة الشمال خلال 2018

هبة بريس

قامت مختلف المصالح المكلفة بالمراقبة التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بطنجة – تطوان – الحسيمة، على مدى عام 2018، بحجز وإتلاف 324,2 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأفادت المديرية الجهوية، في بلاغ صحافي توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، بأنه تم خلال العام الماضي، داخل السوق الوطني، مراقبة 78 ألفا و 787 طنا من المنتجات الغذائية، من خلال القيام ب 5801 زيارة ميدانية لمؤسسات إعداد وتحويل وتوزيع وتسويق المنتجات الغذائية، كما تمت إحالة 304 ملفا على المحاكم المختصة للبت فيها.

أما عند الاستيراد، فقد قامت مصالح المديرية الجهوية العاملة في نقاط التفتيش الحدودية بميناء طنجة المتوسط بمراقبة 245 ألفا و 638 طنا من مختلف المنتجات الغذائية، حيث تم تسليم 11 ألفا و 250 شهادة قبول، فيما تم إرجاع 387 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل.

وعند التصدير، أشار البلاغ إلى أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قامت بمراقبة 29 ألفا و 417 طنا من المنتجات الغذائية الموجهة للتصدير، كانت موضوع إصدار 8 آلاف شهادة صحية وشهادة صحية نباتية.

من جهة أخرى، قامت مصالح المكتب في إطار البرنامج الوقائي للسنة الماضية بمنح 71 اعتمادا وترخيصا صحيا للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، وهو ما يرفع مجموع التراخيص والاعتمادات الصحية الممنوحة إلى 255 اعتمادا وترخيصا صحيا مسلما من طرف المكتب على مستوى الجهة منذ انطلاق العمل بهذا الإجراء.

كما تم منح 786 اعتمادا وترخيصا صحيا خاصا بالعربات الناقلة للمنتجات الغذائية السريعة التلف، وإجراء 18 الفا و 102 تحليلا ل 2751 عينة من المنتجات الغذائية من طرف المختبر الجهوي للتحاليل والأبحاث التابع للمكتب.

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