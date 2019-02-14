تدشين وإعطاء انطلاق حزمة من المشاريع التنموية بإقليم تارودانت‎

شهدت عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم تارودانت، أمس الأربعاء 13 فبراير 2019، تدشين وإعطاء الانطلاقة لحزمة من المشاريع التنموية ذات البعد البنيوي الوقائي، والصحي الإستشفائي، والتي رصد لها استثمارات إجمالية فاقت 79 مليون درهم.

وفي إطار تعزيز وتوسيع العرض الصحي بعدد من المناطق النائية بإقليم تارودانت، أشرف عامل الإقليم السيد الحسين أمزال والوفد المرافق له بالجماعة الترابية لأولاد برحيل، على تدشين مشروع مصلحة المستعجلات الطبية للقرب بالمركز الصحي الحضري ، والذي تم بناؤه وتجهيزه في إطار شراكة بين وزارة الصحة وجماعة أولاد برحيل بغلاف مالي قدره 320 الف درهم. كما عرفت ذات الجماعة إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المشروع الخاص بحماية أولاد برحيل من خطر الفيضانات ، حيث سيكلف هذا المشروع استثمارا بقيمة 30 مليون درهم ، سيتم رصدها في إطار شراكة بين كل من الصندوق الوطني لمحاربة الكوارث الطبيعية (15 مليون درهم)، ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة (6 ملايين درهم)، و مجلس جهة سوس ماسة ومجلس جماعة أولاد برحيل (4 مليون و5 مئة ألف درهم لكل واحد من المجلسين).

وبالجماعة الترابية أولوز، فقد أشرف عامل إقليم تارودانت والوفد المرافق له، على تدشين مصلحة المستعجلات الطبية للقرب بالمركز الصحي الحضري الذي تم بناؤه وتجهيزه في إطار شراكة بين وزارة الصحة وجماعة أولوز بمبلغ مالي قدره 320 ألف درهم . كما أعطى انطلاقة أشغال إنجاز مشروع حماية أولوز من خطر الفيضانات ، وذلك باستثمار قدره 35 مليون درهم ، سيتم توفيره عن طريق شراكة بين كل من الصندوق الوطني لمحاربة الكوارث الطبيعية (15 مليون درهم)، ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة (8 ملايين درهم)، ومجلس جهة سوس ماسة ومجلس جماعة أولوز ( 6 ملايين درهم لكل واحد من المجلسين).

وعلى مستوى الجماعة الترابية لتالوين، فقد اشرف الحسين أمزال على إعطاء الانطلاقة لمشروع خدمات الطب عن بعد بالمركز الصحي الحضري بتالوين، والتي تستهدف بالخصوص ساكنة المناطق القروية والمعزولة ، حيث تعتبر هذه المرحلة الخامسة من نوعها على الصعيد الوطني، والأولى على صعيد جهة سوس ماسة، وتستهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين والرفع من جودتها، بالعمل على الحصول على الاستشارات الطبية عن بعد، طلب الخبرة عن بعد، المراقبة الطبية عن بعد، المساعدة الطبية عن بعد، وكذا الإجابة الطبية الإستعجالية.

لتختتم جولة التدشينات التنموية التي قام عامل إقليم تارودانت ومرافقيه، بزيارة تفقدية لتقدم الأشغال الجارية بورش مشروع حماية “واحة تيوت” من الفيضانات بالجماعة الترابية لتيوت، والذي رصد له استثمار مالي إجمالي بقيمة 13مليون خمسمئة وستون ألف درهم، وذلك في إطار شراكة بين كل من الصندوق الوطني لمحاربة الكوارث الطبيعية (8مليون ومئة وأربعون ألف درهم)، والمجلس الإقليمي لتارودانت (3مليون وثلاثمئة وتسعون ألف درهم)، وجماعة تيوت (1مليون وثلاثمئة وخمسون ألف درهم)، ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة ( 680 الف درهم).

https://www.youtube.com/watch?v=CbyJSxxML8w

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