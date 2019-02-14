عقوبات اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية تطال عدة أندية ولاعبين

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة اجتمعت مساء الأربعاء 13 فبراير 2019، وأصدرت القرارات التالية:

– بالنسبة للبطولة الوطنية اتصالات المغرب القسم الأول:

* الجولة 16 :

+ توقيف إبراهيم النقاش، لاعب فريق الوداد الرياضي لمباراة واحدة، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي أولمبيك أسفي.

+ تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 2000 درهما لحصول فريقه على أربع إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بنادي أولمبيك أسفي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

+ تغريم نادي أولمبيك أسفي مبلغ 2000 درهما لحصول فريقه على 5 إنذارات، خلال المباراة التي جمعته بنادي الوداد الرياضي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

* الجولة 17

+ توقيف عبد العزيز كركاش، مدرب فريق مولودية وجدة، لـ8 مباريات، أربعة منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي اتحاد طنجة، لتلفظه بكلام نابي في حق الحكم الذي قاد اللقاء، وعدم امتثاله لقراراته، مما أدى إلى تأخير انطلاق الجولة الثانية لمدة 5 دقائق، وذلك بناء على المادة 86 و 97 من قانون العقوبات.

+ توقيف عبد الإله نجمي، مرافق فريق يوسفية برشيد لمباراتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 2000 درهما.

+ تغريم نادي الجيش الملكي مبلغ 75 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العودة للمرة 12، خلال المباراة التي جمعته بنادي شباب الريف للحسيمة، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم نادي أولمبيك خريبكة مبلغ 35 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العودة للمرة 3، خلال المباراة التي جمعته بنادي الدفاع الحسني الجديدي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

– بالنسبة للبطولة الوطنية اتصالات المغرب القسم الثاني:

* الجولة 19:

+ توقيف عزيز النخلي، لاعب فريق رجاء بني ملال لمباراتين نافذتين، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي المغرب الرياضي الفاسي.

+ توقيف رضوان الريحاني، لاعب فريق شباب المسيرة لمباراتين نافذتين، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي النادي القنيطري.

+ توقيف عبد الحكيم بلكايد، لاعب فريق شباب المسيرة لمباراة واحدة، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالنادي القنيطري.

+ تغريم نادي شباب قصبة تادلة مبلغ 15000 درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي الوداد الرياضي الفاسي.

+ تغريم فريق النادي القنيطري مبلغ 1500 درهما لحصول فريقه على 6 انذارات خلال المباراة التي جمعته بنادي شباب المسيرة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

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