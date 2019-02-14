بعد الشعب .. “العسكر” يتمردون ويرفضون “العهدة الخامسة” لبوتفليقة

نُشر بتاريخ :  2019-02-14 - 14:06
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هبة بريس

بعد خروج المئات من المواطنين للاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية جديدة، عبر عدد من عناصر العسكر الجزائريين عن رفضهم ل”العهدة الخامسة” .

ونشر عدد من أفراد العسكر، صورا عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، عبروا من خلالها عن رفضهم لترشح بوتفليقة لولاية خامسة جديدة.

وقال أحد العسكر في تدوينة نشرها على حساب “فيسبوكي” :”كل أبناء الشعب لي راهم في الجيش راهم ضد العهدة الخامجة وضد عصابة القايد صالح والسعيد”.

وتابع ذات المتحدث قائلا: “للأسف القوانين تمنعهم من الحديث في السياسة وحتى القانون الدي أصدره الجنرال غديري ضدهم يمنعهم من الحديث في السياسة حتى بعد خروجهم من الجيش لمدة 5 سنوات!”

هذا ويشار الى أن الشعب الجزائري خرج للاحتجاج في شوارع العاصمة رافعين شعارات قوية من قبيل :”يا بوتفليقة يا لمروكي مكانش عهدة خامسة”

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