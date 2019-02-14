بعد الشعب .. “العسكر” يتمردون ويرفضون “العهدة الخامسة” لبوتفليقة

هبة بريس

بعد خروج المئات من المواطنين للاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية جديدة، عبر عدد من عناصر العسكر الجزائريين عن رفضهم ل”العهدة الخامسة” .

ونشر عدد من أفراد العسكر، صورا عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، عبروا من خلالها عن رفضهم لترشح بوتفليقة لولاية خامسة جديدة.

وقال أحد العسكر في تدوينة نشرها على حساب “فيسبوكي” :”كل أبناء الشعب لي راهم في الجيش راهم ضد العهدة الخامجة وضد عصابة القايد صالح والسعيد”.

وتابع ذات المتحدث قائلا: “للأسف القوانين تمنعهم من الحديث في السياسة وحتى القانون الدي أصدره الجنرال غديري ضدهم يمنعهم من الحديث في السياسة حتى بعد خروجهم من الجيش لمدة 5 سنوات!”

هذا ويشار الى أن الشعب الجزائري خرج للاحتجاج في شوارع العاصمة رافعين شعارات قوية من قبيل :”يا بوتفليقة يا لمروكي مكانش عهدة خامسة”

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