مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بانفجارين في الأردن

هبة بريس - وكالات

لقي شخص حتفه اليوم الخميس إثر انفجار لغم قديم في منطقة نقب الدبور في محافظة البلقاء غربي الأردن، وأصيب ستة آخرون بانفجار لغم ثان.

ونقلت وكالة “عمون” عن مصدر أمني قوله إن بلاغا ورد للأجهزة الأمنية بسماع دوي انفجار في منطقة الكسارات بنقب الدبور، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع.

وأفادت مديرية الأمن العام بأنه “توفي خمسيني داخل إحدى المزارع في محافظة البلقاء حيث تحرك المعنيون وفتح تحقيق بالحادث لتحديد سبب الوفاة، وتدل المؤشرات على حدوث انفجار قد يكون إثر جسم متفجر قديم من مخلفات الأمن الداخلي”.

من جهتها ذكرت صحيفة “الغد” على موقعها أن 6 أشخاص أصيبوا بجروح بليغة إثر انفجار لغم ثان في نفس المنطقة.

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