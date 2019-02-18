مغرب 2018.. تشييد مدرسة ب”الطين” باقليم جرسيف

هبة بريس

تزامنا مع الضجة الإيجابية التي أثارها اقدام سيدة باقليم سطات على التبرع بأزيد من مليار ونصف، لدعم بنيات قطاع التعليم بمنطقتها، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمؤسسة تعليمية تم تشييدها من “الطين” باقليم جرسيف.

مؤسسة “مدارس ابياض” التابعة لفرعية تيغزا، بجماعة راس القصر، باقليم جرسيف، وحسب النشطاء، شيدتها وزارة التربية الوطنية ب”الطين”، في تمييز واضح بين بنيات التعليم في الوسط الحضري والوسط القروي.

وفي هذا الصدد، ربط النشطاء، تشييد الوزارة ب”الطين” بتوصيات عاهل البلاد، بإصلاح القطاع، وبمحاربة الفوارق الاجتماعية بين العالمين القروي والحضري.

وتساءل النشطاء، عما اذا كانت الوزارة تنتظر متبرعة جديدة باقليم جرسيف لتشييد مؤسسة تعليمية تحترم كرامة التلميذ والمدرس والساكنة ككل، لافتة الى أن اصلاح القطاع ينطلق من اصلاح مؤسساته وبنياته.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1