الناظور.. تمويل الدفعة الأولى من المشاريع المدرة للدخل لفائدة السجناء المفرج عنهم‎

هبة بريس : وجدة

نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بعمالة الناظور صباح يوم الخميس 14 فبراير الجاري حفل تسليم الدفعة الأولى من المعدات لفائدة النزلاء المفرج عنهم في إطار المشاريع المدرة للدخل تحت شعار “إعادة إدماجهم مسؤوليتنا جميعا” ترأسه الكاتب العام لعمالة إقليم الناظور ، وممثلي مؤسسة محمد السادس لادماج السجناء .

وتم خلاله توزيع مجموعة من المواد و الأدوات والمساعدات العينية في مجالات الحرف، الفصالة والخياطة، الصيد البحري والخدمات في إطار تمويل الانشطة المدرة للدخل لفائدة النزلاء المفرج عنهم و عددهم عشرة نزلاء سابقين منهم نزيلتين .

وتروم مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء من هذه الانشطة في إعادة إدماج هؤلاء المفرج عنهم في النسيج الاقتصادي و الاجتماعي ومحاربةالهشاشة والاقصاء الاجتماعي لهذه الفئة من المجتمع حيث بلغت التكلفة الاجمالية لهذه المشاريع ما يفوق 200.000 درهم.

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