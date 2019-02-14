وزارة الصحة وممثلي أطباء الأسنان يتفقون على إحداث لجنة لدراسة الملفات المطلبية

هبة بريس

اتفقت وزارة الصحة وهيئة أطباء الأسنان الوطنية والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، خلال اجتماعهم بالرباط، على إحداث لجان مختلطة لدراسة جميع النقط المدرجة في الملف المطلبي.

وحسب بلاغ مشترك للأطراف الثلاثة ، التزم وزير الصحة، أنس الدكالي الذي ترأس الاجتماع، بعقد اجتماعات بشأن المطالب التي تندرج في إطار اختصاصات وزارات أو مؤسسات أخرى، بحضور جميع المتدخلين في أقرب وقت.

وأوضح البلاغ أنه تم الاتفاق أيضا على إعداد تقرير حول الاجتماع، يتم توقيعه من قبل جميع الأطراف المعنية ويتضمن جميع القرارات والإجراءات التي تم الاتفاق عليها.

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره مسؤولون من الإدارة المركزية للوزارة، ورؤساء المجلس الوطني والمجلسين الجهويين للهيئة، ورئيس الفدرالية وعضوان عن المجلس الفدرالي، دراسة المشاكل المتعلقة بالاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي، والممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان، والقانون المتعلق بمزاولة مهنة طب الأسنان، والتأمين الصحي والتقاعد لفائدة أطباء الأسنان بالقطاع الحر، وملف الضرائب. وأضاف المصدر أن أطراف الحوار سجلوا “روح المسؤولية العالية والجدية في النقاش والتواصل الذي تميز به هذا اللقاء”، وأكدوا أن أطباء الأسنان مكون أساسي في المنظومة الصحية الوطنية، معربين عن التزامهم بالعمل التشاركي لإيجاد حلول توافقية لجميع النقط المطلبية.

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