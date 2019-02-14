رئيس الاتحاد الأرجنتيني يحسم الجدل بشأن مشاركة ميسي في مباراة “الأسود”

نُشر بتاريخ :  2019-02-14 - 10:27
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هبة سبور – شفيق عنوري

حسم كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الجدل بشأن مشاركة ميسي من عدمها في مباراة “الألبيسيليستي” ضد المنتخب المغربي.

وقال كلاوديو في تصريح لمحطة “فوكس سبورتس”، “إنه لا شك في مشاركة ميسي بوديتي مارس أمام فينزويلا والمغرب”.

وأضاف “إذا تم استدعاء ميسي للوديتين فسيستجيب بدون شك، أنا أعلم إحساسه تجاه قميص الأجنتين”.

وأكد رئيس الاتحاد، أن لدى ميسي رغبة في العودة لتمثيل بلده، وغيابه غن مباريات المنتخب الأخيرة جاءت بسبب عدم استدعائه، على حد تعبير تابيا.

وكانت الجامعة الملكية المغربية، قد اشترط تواجد ميسي في المباراة، غير أن أولويات الساحر الأرجنتيني واهتمامه باستحقاقاته مع برشلونة، جعلت مسألة مشاركته غير مؤكدة.

يشار إلى أن مباراة “الأسود” ضد المنتخب الأرجنتيني، ستقام في ال26 من مارس المقبل، على أرضية الملعب الكبير بمدينة طنجة.

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