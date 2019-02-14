مؤثر بسطات.. سيارة تقتل عامل نظافة أثناء عمله

محمد منفلوطي- هبة بريس

علمت هبة بريس ان عامل نظافة لقي مصرعه في حادثة سير وهو منهمك في تأدية واجبه بشارع المؤدي للمدخل الغربي لمدينة سطات على مستوى حي الكمال.

واضافت ذات المصادر ان الحادثة التي وصفت بالمؤلمة وقعت صباح اليوم الخميس، نجمت عن خروج سيارة خفيفة عن مسارها الطبيعي لتصدم عامل النظافة الذي كان يؤدي واجبه الشريف في جمع مخلفات النفايات على حاوية للنفايات البلاستيكية المتنقلة، اردته قتيلا وسط استنكار واستياء بين صفوف المواطنين الذين تجمهروا لمعاينة الواقعة المؤلمة.

الحادث المأساوي استدعى انتقال عناصر الامن التابعة لولاية أمن سطات وعناصر الوقاية المدنية من اجل فتح تحقيق فوري في الموضوع، والاشراف على اجلاء جثة الضحية صوب مستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات.

مصرع عامل نظافة بسطات في حادثة سير، يعيد الى الاذهان معاناة هذه الفئة من المجتمع التي تعاني في صمت، وتضع مطالبها المشروعة على طاولة المسؤولين لمعالجة كافة المشاكل التي من شأنها ان توفر لهم ظروف عمل جيدة حتى يتسنى لهم القيام بواجبهم على الوجه الامثل.

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