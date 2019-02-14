أكادير : الرباح في لقاء مع إخوانه لاصلاح ما أفسده عمدة المدينة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب أن يجتمع عبد العزيز الرباح القيادي في حزب العدالة والتنمية، الاحد المقبل ، مع الاعضاء ” الغاضبين ” على عمدة المدينة ” صالح المالوكي ” والتي وصلت الى حد تبادل الاتهامات وكذلك فرض تأديبات في حقهم من طرف ” العمدة” بعد غياب ثلثهم عن أشغال دورة فبراير العادية .

العمدة ” المالوكي ” إستنجد بقيادته الوطنية لإطفاء غضب إخوانه في التنظيم الاسلامي بمدينة أكادير، على خلفية بزوغ الصراع بين تيارين داخل نفس الأغلبية المسيرة بمجلس جماعة أكادير.

وفي نفس السياق ، وجهت الكتابة الإقليمية بأكادير إداوتنان دعوة، نشرتها على صفحتها الرسمية، لعموم أعضاء تنظيمها السياسي لحضور جمع عام تواصلي داخلي حول موضوع “مستجدات التدبير الجماعي بأكادير، بحضور عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العزيز رباح يوم الأحد المقبل 17 فبراير الجاري بمقر تنظيمها في حي الهدي بمدينة أكادير.

كما وجهت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بأكادير إداوتنان “دعوة ”، طالبت من خلالها أعضاءها لـ”عدم الخوض نهائيا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول النقاش الحالي حول التدبير الجماعي بأكادير”.

وأكد “توجيه الكتابة الإقليمية لأكادير إداوتنان، الذي حمل توقيع كاتبها الإقليمي محمد باكيري (النائب الأول لرئيس جماعة أكادير)، نشر على صفحة الحزب الرسمية المحلية ب”فيسبوك” بقوله : ” أن الكتابة الإقليمية للحزب تعالج الموضوع بكامل الجدية والمسؤولية”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان ثمانية أعضاء من حزب العدالة والتنمية بجماعة أكادير، منهم نائبان لرئيس جماعة أكادير، قد بعثوا رسالة إلى أمنيهم العام سعد الدين العثماني يشرحون فيها عددا من الاختلالات التي تعتري تدبير شؤون الجماعة الترابية التي يسيرها صالح المالوكي، من دون أن يتلقوا أي جواب.

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