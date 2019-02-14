وارسو…المغرب يشارك اليوم في المؤتمر الدولي حول الأمن في الشرق الأوسط

هبة بريس

افتتحت، صباح اليوم الخميس بوارسو، أشغال المؤتمر الدولي حول الأمن في الشرق الأوسط، الذي تنظمه الولايات المتحدة وبولونيا، وذلك بمشاركة المغرب.

ويمثل المغرب في هذا المؤتمر السيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي.

ويناقش المؤتمر، الذي يستمر يومين، موضوع “تعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط”. وقد تم أمس الأربعاء، بالمناسبة، تنظيم حفل عشاء حضره الرئيس البولندي أندج دودا، ونائب رئيس الولايات المتحدة مايك بينس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، في كلمة افتتاحية، أن هذا المؤتمر يؤسس لعمل مشترك بهدف مواجهة التحديات والأزمات في الشرق الأوسط، مضيفا أن المؤتمر يهدف إلى توفير فرصة للقاء الدول التي لها مصالح مشتركة في المنطقة.

من جهته، قال وزير الخارجية البولوني جاسيك تشابوتوفيتش إن الاجتماع سيبحث مجموعة من القضايا، بما فيها مسلسل السلام في الشرق الأوسط، والوضع في سوريا واليمن، والقضايا الإنسانية في المنطقة، ولاسيما قضية اللاجئين.

وأضاف أن المناقشات ستركز، أيضا، على مختلف التهديدات الأمنية، وخاصة انتشار الصواريخ والإرهاب والجريمة الإلكترونية والأمن الطاقي.

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