الجزائر .. إقالة المدير العام للأمن الوطني

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، الأربعاء 13 فبراير، أن المدير العام للأمن الوطني، مصطفى لهبيري، أقيل من منصبه، وتم تعويضه بعبد القادر قارة بوهدبة، وهو ضابط سام سابق بالشرطة.

وأوضح المصدر ذاته، أن “الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عين عبد القادر قارة بوهدبة مديرا عاما للأمن الوطني، خلفا للخضر لهبيري، الذي استدعى لمهام أخرى”.

وتأتي إقالة لهبيري بعد مرور أقل من ثمانية أشهر على تعيينه في هذا المنصب، خلفا للواء عبد الغني هامل، وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.

وكان المدير العام الجديد للأمن الوطني، الذي أحيل على التقاعد سنة 2016، قد شغل منصبي مدير التعليم ومدارس الشرطة، ثم مدير الشرطة القضائية.

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