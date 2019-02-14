بركان.. “البيجيدي” يتبرأ من الأستاذ المتقاعد الذي ضبط متلبسا ب”اغتصاب” قاصر

هبة بريس – أحمد المساعد

على إثر تداعيات الفضيحة الجنسية للاستاذ المتقاعد المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والذي ضبط من طرف مصالح الأمن الاقليمي ببركان متلبسا بالتحرش الجنسي من خلال استدراجه لتلميذ قاصر ومحاولة اغتصابه، أصدرت الكتابة الاقليمية لحزب المصباح ببركان بيانا توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، تتبرأ من خلاله بالمعني بالامر.

وفي هذا الصدد، عبر الفرع الاقليمي للحزب، عن ادانته لهذا “السلوك الغير الأخلاقي بغض النظر عن الإنتماء”، مشيرا إلى أنه فك الارتباط بالحزب بعد الانتخابات الجماعية 2015 حيث أنه لم يشارك في أي نشاط للحزب منذ ذلك الحين بما في ذلك تشريعيات 2016.

وأضاف البيان ذاته، ان المعني بالأمر المعني بالأمر صرح لبعض مسؤولي الحزب أنه غير قناعاته في اتجاه حزب آخر منذ ذلك الحين.

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