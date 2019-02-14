إحباط تهريب 26 ألف أورو بمعبر باب سبتة

نُشر بتاريخ :  2019-02-14 - 10:05
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هبة بريس

تمكنت عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة، اليوم الخميس، من إحباط عملية تهريب 26 ألف أورو غير مصرح بها.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك العاملة بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة أحبطت، خلال عملية مراقبة روتينية، محاولة أحد المواطنين المغاربة إخراج هذا المبلغ المالي من التراب الوطني دون التصريح لدى المؤسسات المالية المختصة.

وأضاف المصدر ذاته أن تفتيشا دقيقا لسيارة المعني بالأمر، المرقمة بالمغرب، قاد إلى العثور على هذا المبلغ المالي مدسوسا وسط حقيبة، موضحا أنه تم إخضاع المعني بالأمر للإجراءات الإدارية والقضائية المعمول بها في هذا المجال.

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