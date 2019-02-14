تامر حسني يتعاقد مع تركي آل الشيخ

هبة بريس - وكالات

وقع النجم المصري، تامر حسني، بروتوكول عمل جديدا مع هيئة الترفيه السعودية برئاسة، تركي آل الشيخ، بعد أن وقع ثلاثة مطربين مصريين بروتوكولات مشابهة.

وتحدثت أنباء عن سعي حسني للحصول على التعاقد الأخير، ليصبح المطرب المصري الرابع الذي يوقع مع الهيئة، إضافة إلى عمرو دياب ومحمد حماقي وهاني شاكر.

وجرى توقيع العقد الأخير في منزل رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، والذي يتضمن إحياء حفلات متنوعة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عرض فيلم قادم لحسني.

وكان آل الشيخ قد أعلن مؤخرا عن اتفاق بينه وبين “الزعيم”، عادل إمام، يتضمن عودته إلى المسرح وإقامته سلسلة من العروض المسرحية في السعودية.

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