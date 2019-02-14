رئاسة النيابة العامة لدى استئنافية الجديدة في ندوة حول السلامة الطرقية

أحمد مصباح – الجديدة

تنفيذا لتعليمات رئاسة النيابة العامة، وتخليدا لليوم الوطنى للسلامة الطرقية، تنظم النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، تحت رئاسة الأستاذ سعيد زيوتي، الوكيل العام للملك، الاثنين 18 فبراير 2019، ندوة علمية بقصر العدالة بالجديدة، تحت عنوان “السلامة على الطريق.. مسؤولية الجميع”.

يشارك في أشغال الندوة المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بالجديدة، التي دأبت على الانفتاح على المجتمع المدني والمهن القضائية بمختلف مكوناته، لتفعيل سياسة الندوات والتداول، للتوافق على مقترحات عمل وتوصيات، مجموعة من المتدخلين من رجال القضاء والقانون والأمن، عبر إلقائهم محاضرات ودروسا تهم موضوع السلامة الطرقية.

هذا، ومن المنتظر أن تفتتح هذه الندوة بكلمات الرئيس الأول والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، ونقيب هيئة المحامين بالجديدة، قبل أن تنطلق الندوة بإلقاء محاضرات حول السلامة الطرقية، سيلقيها كل الأستاذ خالد خلقي، رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، والأستاذ سامي سلمان المحامي، بهيئة الجديدة، والاستاذ هشام دوليم، النائب الاول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، والأستاذ محمد الضرعاوي، وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور، ومصطفى زويتن، رئيس فرقة المرور بالهيئة الحضرية لدى أمن الجديدة، ومتدخلون آخرون.

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