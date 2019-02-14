شبيبة “البيجيدي” : “نثق في القضاء لتصحيح مسار قضية حامي الدين”

هبة بريس

جددت اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، تضامنها مع القيادي عبد العالي حامي الدين وكل المتابعين على خلفية قضايا سياسية.

اللجنة، عبرت في بلاغ صدر عقب انعقاد دورتها العادية، عن “ثقتها في أن القضاء المغربي قادر على تصحيح مسار هذه القضايا وإرجاع الأمور إلى نصابها بما يقوي المؤسسة القضائية، ويحفظ الأمن القضائي ويقوي اللحمة والتوافق الوطني في مواجهة مختلف التحديات”.

واعتبرت الشبيبة، أن الهيئات الحزبية القوية والمستقلة، المنبثقة من رحم المجتمع والملتصقة بهمومه، هي وحدها القادرة على القيام بأدوار الوساطة، وإرجاع الثقة في المؤسسات الوطنية، بما يضمن تجنيب الوطن الاضطرابات والأزمات السياسية والاجتماعية.

وأشاد شبيبة الحزب، عبر ذات البلاغ، بحرص جلالة الملك في مناسبات عدة على الاعتراف بمجهود الأحزاب السياسية ودعمها من أجل القيام بأدوارها كمؤسسات للوساطة، منوهين بحرص جلالته على مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي وجودة التشريعات والسياسات العمومية.

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