صورة لصلاح وروبرتسون تلقى تفاعلا كبيرا.. وصلاح يعلق

هبة سبور – متابعة

لاقت صورة نشرها حساب نادي ليفربول الرسمي على إنستغرام، لمحمد صلاح وزميله في الفريق آندي روبرتسون، تفاعلا كبيرا من أنصار النادي وتعليقا طريفا من النجم المصري.

وتظهر الصورة، روبرتسون وهو يضع يده بلطف على خد صلاح، ويحدق فيه بإعجاب، بعد أن ظهر النجم المصري بحلة جديدة وحلق شعر لحيته، مع تعليق يشير إلى روبرتسون ويقول إنه “يفتقد لحية صلاح.”

وأعاد صلاح نشر الصورة عبر حسابه على إنستغرام، مجمّعة مع لقطات أخرى لروبرتسون وهو يحدق بزملاء آخرين بنفس الطريقة، وبينهم جوردان هندرسون وفيرجيل فان دايك.

وكتب صلاح في تعليق أعلى الصورة: ” ابحثوا عن شخص ينظر إليكم بالطريقة التي ينظر فيها روبرتسون لزملائه.”

وعبر النجم المصري، هدّاف الدوري الإنجليزي، عن إعجابه بتلك النظرة بالقول عبر الصورة ذاتها: ” كلنا بحاجة إلى آندي في حياتنا.”

وحظيت الصورة التي نشرها حساب ليفربول بتفاعل من متابعي الفريق الإنجليزي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحدهم مازحا إن روبرتسون “يعيش حالة حب مع صلاح”، في حين اعتبر آخر أن هذه الصورة ستغضب الكرواتي ديان لوفرين المعروف بأنه صديق صلاح الأول في ليفربول.

ونشر مستخدم آخر لموقع إنستغرام الصورة على حسابه، ووضع إشارة إلى شخص آخر قائلا: “أتمنى أن تنظر لي كما ينظر روبرتسون لصلاح.”

ويخوض ليفربول حاليا معسكرا تدريبيا في مدينة ماربيا الإسبانية، قبل مواجهتين من العيار الثقيل الأولى ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في 19 فبراير والثانية ضد مانشستر يونايتد في البريميرليغ يوم 24 من ذات الشهر.

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ليفربول (65 نقطة)، علما أن السيتي خاض 27 مباراة، في حين لعب ليفربول 26 مباراة.

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