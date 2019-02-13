كاس الكاف ..نهضة بركان يهزم الحسنية وينفرد بصدارة المجموعة الأولى

هبة بريس ـ الرباط

انفرد فريق نهضة بركان بصدارة المجموعة الأولى لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه بميدانه على حسنية أكادير بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم منافسات الجولة الثانية. وافتتح حسنية أكادير نتيجة اللقاء في الوقت بدل الضائع من الجولة الأولى بواسطة أيوب الملوكي (د47+2)، رد عليه بعد دقيقة واحدة الان تراوري بهدف التعادل، قبل أن يسجل يوسوفو دايو هدف الفوز لنهضة بركان في الدقيقة 69.

وانفرد نهضة بركان بعد هذا الفوز بصدارة المجموعة الأولى، بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط، مستفيدا من تعادل الرجاء البيضاوي في وقت سابق اليوم مع ضيفه أوتوهو دويو الكونغولي بصفر لمثله، فيما تراجع حسنية أكادير للمركز الأخير بنقطة واحدة.

ويرحل فريق نهضة بركان في الجولة المقبلة لمواجهة الرجاء البيضاوي يوم 24 فبراير، فيما يستقبل حسنية أكادير أوتوهو دويو الكونغولي.