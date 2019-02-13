”عريس جرسيفي“ و”عروسة وجدية“ يمثلان الحهة الشرقية ببرنامج ”لالة لعروسة

هبة بريس – الرباط

لم يكن يوما ما يظن الشاب جعفر أن حلمه الذي لطالما راوده، سيصبح حقيقة، ويتم المناداة عليه للمشاركة في أشهر برنامج للزواج بالمغرب ”لالة لعروسة“ الذي يبث على القناة الأولى المغربية.

جعفر ابن مدينة جرسيف والبالغ من العمر 29 سنة، لم يخفي سعادته وهو يفتح قلبه لجريدة ”هبة بريس“، بعدما اتصل به بطاقم برنامج لالة لعروسة الذي دعاه رفقة زوجته فاطمة الزهراء لمدينة الدار البيضاء من أجل حضور ”الكاستنيغ“ وبالتالي إمكانية منحهما فرصة للمشاركة رسميا بالبرنامج .

جعفر وفي تصريح هاتفي للجريدة كشف على أن فكرة المشاركة في برنامج لالة لعروسة، جاءت من خلال إعجابه بالبرنامج وحين تعرف على شريكة حياته قررا معا المشاركة، حيث أضافت تشجيعات العائلة والأصدقاء، رغبة كبيرة في تحقيق حلمهما، يقول جعفر.

وأضاف ”كوبل الشرق“ بأن الفرحة كانت كبيرك بالنسبة لهما خصوصاً عند قبول طلبهما والمناداة عليهما للمشاركة في الكاستينغ وهو شعور اعتبراه بأنه لا يوصف، خصوصا وأنهما يمثلان الجهة الشرقية عموما.

وعن شريط فيديو تم تداوله بقوة بالمنطقة الشرقية وثقاه بعد مشاركتهما بالبرنامج والذي لقي تفاعلا كبيرا بالجهة الشرقية، قال جعفر بأنه يرغب بتمثيل ساكنة مدينته جرسيف، والجهة الشرقية بحكم أن زوجته تنحدر من المدينة ذاتها، وانتشار الشريط ما هو إلا دليل على رغبة ساكنة الجهة الشرقية في تشجيعهما

هذا ويشتغل جعفر غداد كمنظم للحفلات بمدينة جرسيف بينما زوجته فاطمة الزهراء الناصر، والبالغة من العمر 18 سنة لا تزال تكمل دراستها بمدينة وجدة، ويتمنيان تحقيق حلمهما بالمشاركة في برنامج لالة لعروسة كذكرى جميلة في حياتهما الزوجية.

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