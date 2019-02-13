وقفة بالبيضاء تطالب بإطلاق سراح معتقلي الريف وجرادة

طالبت فعاليات حقوقية وسياسية مساء اليوم بالبيضاء باطلاق سراح لمعتقلين على خلفية » حراكي » الريف وجرادة وكافة المعتقلين السياسيين

الفعاليات الحقوقية والمدنية والسياسية، التي تجمهرت أمام ساحة « الحمام » رفعت شعارات من قبيل « لا للعسكرة.. الحسيمة في حصار.. ولادكوم قريتوهوم ولاد الشعب سجنتوهوم.. جرادة معتقلين.. ولاد الشعب المقهورين.. ولاد الشعب المعتقلين.. المعتقل خلا وصية لا تنازل عن القضية.. »

وقضىت المحكمة بسجن 39 شخصا، من بينهم قائد الحركة الاحتجاجية التي تعرف باسم “حراك الريف” ناصر الزفزافي، ووصلت أحكام بعضهم إلى 20 عاما، بسبب الأحداث، التي هزت المغرب في أواخر 2016 وأوائل 2017.